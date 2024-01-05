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США готовят ряд мер в случае расширения конфликта на весь Ближний Восток

США готовят ряд мер в случае расширения конфликта на весь Ближний Восток

Киев • УНН

 • 50067 просмотра

Разрастание конфликта в регионе угрожает не только региональной безопасности, но и шансам президента Джо Байдена на переизбрание.

Американская администрация разрабатывает меры реагирования в случае расширения ближневосточного конфликта и его распространения весь регион. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

По словам американских чиновников, вероятность расширения конфликта возрастает в результате столкновений на территории Ирака, Ливана и Ирана, которые произошли в течение последних нескольких дней. Это, как заявили чиновники, убедило представителей американской администрации, что конфликт "официально распространился далеко за пределы границ" сектора Газа, то есть "в развитии событий, которого США месяцами пытались избежать".

Военные США разрабатывают план, чтобы нанести ответный удар по йеменским мятежникам-хуситам, которые неоднократно атаковали торговые суда в Красном море.

говорится в сообщении

Представители разведки, в свою очередь, пытаются предусмотреть и предотвратить возможные будущие атаки на силы США в Ираке и Сирии, а также определить возможные объекты следующих атак хуситов.

Politico отмечает, что разрастание ближневосточного конфликта угрожает не только региональной безопасности, но и шансам президента США Джо Байдена на переизбрание. Издание отмечает, что избиратели в 2024 году могут "высказаться по ключевому вопросу внешней политики на этих выборах - насколько Америка должна быть вовлечена в зарубежные конфликты".

Израиль намерен передать контроль над Газой местной администрации05.01.24, 04:05 • 30851 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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