США готують низку заходів у разі розширення конфлікту на весь Близький Схід

Американська адміністрація розробляє заходи реагування у разі розширення близькосхідного конфлікту та її поширення весь регіон. Про це повідомила газета Politico із посиланням на американських чиновників, передає УНН.

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За словами американських чиновників, ймовірність розширення конфлікту зростає внаслідок зіткнень на території Іраку, Лівану та Ірану, які сталися протягом останніх кількох днів. Це, як заявили чиновники, переконало представників американської адміністрації, що конфлікт "офіційно поширився далеко за межі кордонів" сектору Газа, тобто "у розвитку подій, якого США місяцями намагалися уникнути".

Військові США розробляють план, щоб завдати удару у відповідь по єменських бунтівниках-хуситах, які неодноразово атакували торговельні судна в Червоному морі. йдеться у повідомленні

Представники розвідки, своєю чергою, намагаються передбачити та запобігти можливим майбутнім атакам на сили США в Іраку та Сирії, а також визначити можливі об'єкти наступних атак хуситів.

Politico наголошує, що розростання близькосхідного конфлікту загрожує не лише регіональній безпеці, а й шансам президента США Джо Байдена на переобрання. Видання зазначає, що виборці у 2024 році можуть "висловитися щодо ключового питання зовнішньої політики на цих виборах - наскільки Америка має бути залучена до закордонних конфліктів".

Ізраїль має намір передати контроль над Газою місцевій адміністрації