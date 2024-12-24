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США готовят новые санкции против энергетического сектора рф - The Washington Post

США готовят новые санкции против энергетического сектора рф - The Washington Post

Киев  •  УНН

 • 597 просмотра

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Администрация Байдена планирует ввести масштабные санкции против российского энергетического сектора и «темного флота». Целью является ослабление экспортных доходов рф и создание рычагов влияния для будущей администрации Трампа.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых крупных финансовых санкций против энергетического сектора россии, частично для того, чтобы дать новой команде Трампа рычаги влияния на переговоры по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Washington Post.

Детали 

Президент Джо Байден рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания в должности, сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом. Администрация рассматривает возможность нанесения "прощального удара" в своей финансовой войне против владимира путина.

Как сообщается, этот шаг также даст команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с путиным о прекращении войны россии с Украиной.

По словам нескольких человек, знакомых с вопросом, санкции будут направлены на так называемый "темный флот" - международные суда, перевозящие российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, против которых еще не были введены ограничения. По словам собеседников, среди возможных вариантов также отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями.

Швейцария присоединяется к новым санкциям ЕС против россии и беларуси23 дек. 2024, 13:19 • 17908 просмотров

The Washington Post отмечает, что с момента полномасштабного вторжения россии, Белый дом опасался слишком жестко прекращать экспорт российских энергоносителей, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть - и цен на бензин для американских автомобилистов. Но инфляция значительно снизилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад, а выборы уже позади, что меняет политический расклад. 

"Целью новых масштабных санкций должно стать двузначное снижение экспортных доходов в течение шести-двенадцати месяцев", - сказал Питер Харрелл, бывший старший директор администрации Байдена по международной экономике, а ныне научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Однако он смягчил свои ожидания. "Даже если удар будет значительным, россия продолжит получать значительные доходы от экспорта", - сказал он.

Высокопоставленный представитель администрации назвал эти меры необходимыми для обеспечения того, чтобы Украина находилась в "наилучшем возможном положении" для самообороны и ведения переговоров о мире на "справедливых" условиях.

"Это действие станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели", - сказал чиновник, который также говорил на условиях анонимности.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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