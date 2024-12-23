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Швейцария присоединяется к новым санкциям ЕС против россии и беларуси

Швейцария присоединяется к новым санкциям ЕС против россии и беларуси

Киев  •  УНН

 • 9418 просмотра

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Швейцария расширила санкционный список, добавив 5людей и компании из россии и беларуси. Новые ограничения включают замораживание активов, запрет на въезд и ограничения для 52 судов, перевозящих российскую нефть.

Швейцария расширила санкционный список, присоединившись к новым санкциям ЕС против россии и беларуси, сообщили в швейцарском правительстве, пишет УНН.

Детали

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) как компетентный орган по санкциям расширил санкционный список против россии и беларуси. Таким образом, Швейцария принимает дополнительные санкции, принятые ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины и ситуацию в беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря", - говорится в сообщении.

Как указано, ЕС принял новые меры против россии 16 декабря в рамках своего 15-го пакета санкций в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины и ее дестабилизирующие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины. "EAER последовал его примеру, расширив список санкций, находящихся под его юрисдикцией", - отмечается в сообщении.

Согласно последним спискам, как сообщается, 54 человека и 30 компаний и организаций теперь подверглись санкциям с замораживанием активов и запретом на предоставление средств, экономических ресурсов или технических услуг. Недавно внесенным в санкционные списки лицам, которые в основном являются военнослужащими, руководителями компаний энергетического сектора и лицами, ответственными за депортацию детей или распространение пропаганды и дезинформации, также запрещен въезд и транзит через Швейцарию. 30 недавно внесенных в санкционные списки компаний и организаций в основном являются российскими оборонными подрядчиками и судоходными компаниями, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты.

Кроме того, 52 судам запрещено предоставлять комплексные услуги. Это в основном танкеры, которые являются частью теневого флота россии и обходят потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты или перевозят военные товары для россии или украденное зерно из Украины. В коммерческом секторе еще 32 организации также были помещены под строгий экспортный контроль.

EAER дополнительно одобрил индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел в отношении беларуси в рамках своего режима санкций против страны из-за ситуации в стране. Меры касаются 26 человек и 2 организаций из беларуси, в отношении которых были введены санкции с замораживанием активов и запретом на предоставление средств, экономических ресурсов или технических услуг. 

"Список санкций Швейцарии в связи с военной агрессией россии против Украины и ситуацией в беларуси полностью соответствует списку ЕС", - указали в правительстве страны.

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против рф16 дек. 2024, 09:59 • 38684 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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