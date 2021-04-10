США, Франция и Германия обсудили наращивание войск на границах с Украиной

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В совместном заявлении высокопоставленных дипломатов США, Франции и Германии речь шла об активизации консультаций между союзниками по НАТО по вопросу наращивания Россией своих военных сил у украинских границ. Стороны подтвердили поддержку Украины. Об этом говорилось в отдельных разговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Франции — Жан-Ивом Ле Дриану и Германии — Хайко Маасом, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.