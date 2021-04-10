США, Франція та Німеччина обговорили нарощування військ на кордони з Україною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У спільній заяві високопоставлених дипломатів США, Франції та Німеччини йшлося про активізацію консультацій між союзниками по НАТО з питання нарощування Росією своїх військових сил біля українських кордонів. Сторони підтвердили підтримку України. Про це йшлося в окремих розмовах держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністрами закордонних справ Франції — Жан-Івом Ле Дріану та Німеччини — Хайко Маасом, повідомив речник держдепартаменту США Нед Прайс, передає УНН.

США і Франція

Блінкен і Ле Дріан “обговорили необхідність припинення небезпечної і безвідповідальної риторики Росії, її військового нарощування в окупованому Криму та вздовж українських кордонів, а також односторонніх провокацій з боку Росії вздовж лінії фронту на сході України”.

США та Німеччина

У своєму зверненні Блінкен і Маас “підкреслили важливість підтримки України проти односторонніх російських провокацій” на лінії фронту, сказав Прайс.

Учасники також обговорили необхідність того, щоб Росія “негайно припинила своє військове нарощування і провокаційну риторику”, сказав Прайс.

Позиція Білого дому

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила журналістам, що Сполучені Штати ведуть дипломатичну роботу з Росією і іншими країнами з приводу “ескалації російської агресії на сході України, включаючи перекидання російських військ на український кордон”.

“Ми знаходимося в тісних консультаціях та роботі з партнерами і союзниками в регіоні, щоб оцінити, поділитися розвідданими, визначити, що відбувається ... і що можна зробити в зв’язку з цим”, — сказала вона, відмовившись від подальшого обговорення “закритого дипломатичного процесу”.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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