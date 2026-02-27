США эвакуируют персонал посольства в Израиле на фоне приближающегося решения Трампа по Ирану - СМИ

Государственный департамент США объявил в пятницу о начале эвакуации правительственных сотрудников, чье присутствие "не является критически важным", из посольства в Израиле и членов их семей, ссылаясь на "риски безопасности" на фоне растущей напряженности с Ираном, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Это решение сигнализирует о том, что совместная военная кампания США и Израиля против Ирана может быть неизбежной", пишет издание. В таком случае, отмечает издание, "Иран может запустить баллистические ракеты в сторону Израиля и целей США в регионе".

Ранее на этой неделе "США также эвакуировали весь неосновной персонал и членов их семей из посольства в Бейруте", пишет издание. Удары по Ирану, как отмечается, могут привести к вспышке войны между Израилем и "Хезболлой".

"Люди могут рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы", – заявил Государственный департамент США.

Посол США Майк Хакаби, как отмечается, "написал в обращении к сотрудникам посольства, что каждый, кто хочет покинуть страну, должен сделать это в пятницу".

"Эвакуация касается только неосновного персонала, а посольство продолжит работу", пишет издание. Посол, дипломаты и американский персонал, который работает над помощью гражданам США, а также занимается безопасностью, военными, политическими и разведывательными вопросами, как указано, останутся в стране.

Президент США Дональд Трамп в своей речи о положении страны во вторник заявил, что он отдает предпочтение дипломатическому решению кризиса с Ираном, но в то же время изложил аргументы в пользу возможной войны против Исламской Республики.

Трамп получил военные варианты по Ирану - СМИ

В четверг главнокомандующий войсками США на Ближнем Востоке проинформировал президента Трампа о вариантах военных действий против Ирана. Это был первый случай, когда командующий Центральным командованием войск США адмирал Брэд Купер провел брифинг для Трампа с начала кризиса с Ираном в декабре прошлого года. В последние недели Трамп приказал о масштабном наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. Брифинг адмирала Купера стал еще одним признаком того, что решение Трампа по Ирану может быть неизбежным, отмечает издание.

"Длительное наращивание военных усилий, военные брифинги для президента и эвакуация посольства в Израиле резко контрастируют с заявлениями американских, иранских и оманских чиновников о том, что ядерные переговоры в Женеве в четверг были "позитивными" и достигли прогресса", - говорится в публикации.

Представитель вооруженных сил Ирана заявил в пятницу, что "любые неразумные действия Америки приведут к широкомасштабному пожару в регионе".

Он добавил, что в случае любой конфронтации интересы США в регионе будут в пределах досягаемости иранских ракет.

"Мы не стремимся разжигать войны, но мы их не боимся, и мы будем решительно защищать нашу родину и интересы нашего народа", - сказал иранский бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, который является главным посредником между США и Ираном, тем временем в пятницу посетит Вашингтон для встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщают источники.

