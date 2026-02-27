США эвакуируют персонал посольства в Израиле на фоне приближающегося решения Трампа по Ирану - СМИ

$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 1890 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 5360 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 17412 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 21035 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 30049 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 47302 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43012 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37943 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32467 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52468 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 7766 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ10:09 • 6852 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 5760 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11804 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 4930 просмотра
публикации
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 676 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 3586 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 5188 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11937 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 17412 просмотра
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 19529 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 50240 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 59779 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 61988 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63444 просмотра
США эвакуируют персонал посольства в Израиле на фоне приближающегося решения Трампа по Ирану - СМИ

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Государственный департамент США эвакуирует неосновной персонал и их семьи из Израиля из-за растущей напряженности с Ираном. Это решение рассматривается как сигнал возможной военной кампании США и Израиля против Ирана.

США эвакуируют персонал посольства в Израиле на фоне приближающегося решения Трампа по Ирану - СМИ

Государственный департамент США объявил в пятницу о начале эвакуации правительственных сотрудников, чье присутствие "не является критически важным", из посольства в Израиле и членов их семей, ссылаясь на "риски безопасности" на фоне растущей напряженности с Ираном, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Это решение сигнализирует о том, что совместная военная кампания США и Израиля против Ирана может быть неизбежной", пишет издание. В таком случае, отмечает издание, "Иран может запустить баллистические ракеты в сторону Израиля и целей США в регионе".

Ранее на этой неделе "США также эвакуировали весь неосновной персонал и членов их семей из посольства в Бейруте", пишет издание. Удары по Ирану, как отмечается, могут привести к вспышке войны между Израилем и "Хезболлой".

"Люди могут рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы", – заявил Государственный департамент США.

Посол США Майк Хакаби, как отмечается, "написал в обращении к сотрудникам посольства, что каждый, кто хочет покинуть страну, должен сделать это в пятницу".

"Эвакуация касается только неосновного персонала, а посольство продолжит работу", пишет издание. Посол, дипломаты и американский персонал, который работает над помощью гражданам США, а также занимается безопасностью, военными, политическими и разведывательными вопросами, как указано, останутся в стране.

Президент США Дональд Трамп в своей речи о положении страны во вторник заявил, что он отдает предпочтение дипломатическому решению кризиса с Ираном, но в то же время изложил аргументы в пользу возможной войны против Исламской Республики.

Трамп получил военные варианты по Ирану - СМИ27.02.26, 08:19 • 3544 просмотра

В четверг главнокомандующий войсками США на Ближнем Востоке проинформировал президента Трампа о вариантах военных действий против Ирана. Это был первый случай, когда командующий Центральным командованием войск США адмирал Брэд Купер провел брифинг для Трампа с начала кризиса с Ираном в декабре прошлого года. В последние недели Трамп приказал о масштабном наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. Брифинг адмирала Купера стал еще одним признаком того, что решение Трампа по Ирану может быть неизбежным, отмечает издание.

"Длительное наращивание военных усилий, военные брифинги для президента и эвакуация посольства в Израиле резко контрастируют с заявлениями американских, иранских и оманских чиновников о том, что ядерные переговоры в Женеве в четверг были "позитивными" и достигли прогресса", - говорится в публикации.

Представитель вооруженных сил Ирана заявил в пятницу, что "любые неразумные действия Америки приведут к широкомасштабному пожару в регионе".

Он добавил, что в случае любой конфронтации интересы США в регионе будут в пределах досягаемости иранских ракет.

"Мы не стремимся разжигать войны, но мы их не боимся, и мы будем решительно защищать нашу родину и интересы нашего народа", - сказал иранский бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, который является главным посредником между США и Ираном, тем временем в пятницу посетит Вашингтон для встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщают источники.

Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик на фоне военного давления США26.02.26, 23:54 • 5148 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира