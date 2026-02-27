США евакуюють персонал посольства в Ізраїлі на тлі наближення рішення Трампа щодо Ірану - ЗМІ

Державний департамент США оголосив у п'ятницю про початок евакуації урядових співробітників, чия присутність "не є критично важливою", з посольства в Ізраїлі та членів їхніх сімей, посилаючись на "ризики безпеки" на тлі зростаючої напруженості з Іраном, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

"Це рішення сигналізує про те, що спільна військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може бути неминучою", пише видання. У такому випадку, зазначає видання, "Іран може запустити балістичні ракети в бік Ізраїлю та цілей США в регіоні".

Раніше цього тижня "США також евакуювали весь неосновний персонал та членів їхніх сімей з посольства в Бейруті", пише видання. Удари по Ірану, як зазначається, можуть призвести до спалаху війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

"Люди можуть розглянути можливість виїзду з Ізраїлю, поки доступні комерційні рейси", – заявив Державний департамент США.

Посол США Майк Гакабі, як зазначається, "написав у зверненні до співробітників посольства, що кожен, хто хоче покинути країну, повинен зробити це в п'ятницю".

"Евакуація стосується лише неосновного персоналу, а посольство продовжить роботу", пише видання. Посол, дипломати та американський персонал, який працює над допомогою громадянам США, а також займається безпекою, військовими, політичними та розвідувальними питаннями, як вказано, залишаться в країні.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові про становище країни у вівторок заявив, що він віддає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни проти Ісламської Республіки.

Трамп отримав військові варіанти щодо Ірану - ЗМІ

У четвер головнокомандувач військ США на Близькому Сході проінформував президента Трампа про варіанти військових дій проти Ірану. Це був перший випадок, коли командувач Центрального командування військ США адмірал Бред Купер провів брифінг для Трампа з початку кризи з Іраном у грудні минулого року. В останні тижні Трамп наказав про масштабне нарощування військової присутності США на Близькому Сході. Брифінг адмірала Купера став ще однією ознакою того, що рішення Трампа щодо Ірану може бути неминучим, зазначає видання.

"Тривале нарощування військових зусиль, військові брифінги для президента та евакуація посольства в Ізраїлі різко контрастують із заявами американських, іранських та оманських чиновників про те, що ядерні переговори в Женеві в четвер були "позитивними" та досягли прогресу", - ідеться у публікації.

Речник збройних сил Ірану заявив у п'ятницю, що "будь-які нерозумні дії Америки призведуть до широкомасштабної пожежі в регіоні".

Він додав, що у разі будь-якої конфронтації інтереси США в регіоні будуть у межах досяжності іранських ракет.

"Ми не прагнемо розпалювати війни, але ми їх не боїмося, і ми будемо рішуче захищати нашу батьківщину та інтереси нашого народу", - сказав іранський бригадний генерал Абольфазл Шекарчі.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді, який є головним посередником між США та Іраном, тим часом у п'ятницю відвідає Вашингтон для зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, повідомляють джерела.

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США