США евакуюють персонал посольства в Ізраїлі на тлі наближення рішення Трампа щодо Ірану - ЗМІ

Ексклюзив
15:15 • 1534 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 4846 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 17064 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 20748 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 29870 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 47174 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 42931 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37918 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32438 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52435 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 7476 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ10:09 • 6562 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 5494 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 11521 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 4462 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 212 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 3262 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 4668 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 11642 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 17064 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 22165 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 19451 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 50164 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 59713 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 61924 перегляди
США евакуюють персонал посольства в Ізраїлі на тлі наближення рішення Трампа щодо Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Державний департамент США евакуює неосновний персонал та їхні родини з Ізраїлю через зростаючу напруженість з Іраном. Це рішення розглядається як сигнал можливої військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

США евакуюють персонал посольства в Ізраїлі на тлі наближення рішення Трампа щодо Ірану - ЗМІ

Державний департамент США оголосив у п'ятницю про початок евакуації урядових співробітників, чия присутність "не є критично важливою", з посольства в Ізраїлі та членів їхніх сімей, посилаючись на "ризики безпеки" на тлі зростаючої напруженості з Іраном, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

"Це рішення сигналізує про те, що спільна військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може бути неминучою", пише видання. У такому випадку, зазначає видання, "Іран може запустити балістичні ракети в бік Ізраїлю та цілей США в регіоні".

Раніше цього тижня "США також евакуювали весь неосновний персонал та членів їхніх сімей з посольства в Бейруті", пише видання. Удари по Ірану, як зазначається, можуть призвести до спалаху війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

"Люди можуть розглянути можливість виїзду з Ізраїлю, поки доступні комерційні рейси", – заявив Державний департамент США.

Посол США Майк Гакабі, як зазначається, "написав у зверненні до співробітників посольства, що кожен, хто хоче покинути країну, повинен зробити це в п'ятницю".

"Евакуація стосується лише неосновного персоналу, а посольство продовжить роботу", пише видання. Посол, дипломати та американський персонал, який працює над допомогою громадянам США, а також займається безпекою, військовими, політичними та розвідувальними питаннями, як вказано, залишаться в країні.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові про становище країни у вівторок заявив, що він віддає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни проти Ісламської Республіки.

Трамп отримав військові варіанти щодо Ірану - ЗМІ27.02.26, 08:19 • 3536 переглядiв

У четвер головнокомандувач військ США на Близькому Сході проінформував президента Трампа про варіанти військових дій проти Ірану. Це був перший випадок, коли командувач Центрального командування військ США адмірал Бред Купер провів брифінг для Трампа з початку кризи з Іраном у грудні минулого року. В останні тижні Трамп наказав про масштабне нарощування військової присутності США на Близькому Сході. Брифінг адмірала Купера став ще однією ознакою того, що рішення Трампа щодо Ірану може бути неминучим, зазначає видання.

"Тривале нарощування військових зусиль, військові брифінги для президента та евакуація посольства в Ізраїлі різко контрастують із заявами американських, іранських та оманських чиновників про те, що ядерні переговори в Женеві в четвер були "позитивними" та досягли прогресу", - ідеться у публікації.

Речник збройних сил Ірану заявив у п'ятницю, що "будь-які нерозумні дії Америки призведуть до широкомасштабної пожежі в регіоні".

Він додав, що у разі будь-якої конфронтації інтереси США в регіоні будуть у межах досяжності іранських ракет.

"Ми не прагнемо розпалювати війни, але ми їх не боїмося, і ми будемо рішуче захищати нашу батьківщину та інтереси нашого народу", - сказав іранський бригадний генерал Абольфазл Шекарчі.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді, який є головним посередником між США та Іраном, тим часом у п'ятницю відвідає Вашингтон для зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, повідомляють джерела.

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США26.02.26, 23:54 • 5142 перегляди

Юлія Шрамко

Світ