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США должны продолжать поддерживать Украину, но ей нужно идти на переговоры - республиканец

Киев • УНН

 • 21146 просмотра

Конгрессмен-республиканец Майк Тернер призвал продолжать поддержку Украины, но настаивает на необходимости переговоров. Он подчеркнул, что Россия остается агрессором, который убивает украинцев.

США должны продолжать поддерживать Украину, но ей нужно идти на переговоры - республиканец

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Тернер считает, что поддержка Украины со стороны США должна продолжаться, но Владимиру Зеленскому следовало по-другому отреагировать на слова Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Мы должны продолжать поддерживать Украину, но Украина должна сесть за стол переговоров значимым образом, чтобы эти мирные переговоры могли продолжаться, и чтобы Соединенные Штаты имели шанс закончить эту войну.

- сказал он.

Тернер также отметил, что Россия остается империей зла и что именно она убивает невероятное количество украинцев.

Они являются агрессором здесь, и все, безусловно, европейцы, Соединенные Штаты, выступили против их агрессии.

- сказал он.

Его комментарии резко контрастируют с заявлениями Трампа, отмечает CNN.

Напоминаем

По итогам саммита в Лондоне Владимир Зеленский заявил, что Украина не торгует своими территориями и ценностями, и за столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Европы, США, Украины и рф.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Украине необходимо пойти на "территориальные уступки" в обмен на гарантии безопасности.  

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