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США повинні продовжувати підтримувати Україну, але їй треба йти на переговори - республіканець

Київ • УНН

 • 21146 перегляди

Конгресмен-республіканець Майк Тернер закликав продовжувати підтримку України, але наполягає на необхідності переговорів. Він підкреслив, що росія залишається агресором, який вбиває українців.

США повинні продовжувати підтримувати Україну, але їй треба йти на переговори - республіканець

Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер вважає, що підтримка України з боку США повинна продовжуватися, але Володимиру Зеленському слід було по-іншому відреагувати на слова Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, але Україна повинна сісти за стіл переговорів у значущий спосіб, щоб ці мирні переговори могли продовжуватися, і щоб Сполучені Штати мали шанс закінчити цю війну

- сказав він.

Тернер також зазначив, що росія залишається імперією зла й що саме вона вбиває неймовірну кількість українців.

Вони є агресором тут, і всі, безумовно, європейці, Сполучені Штати, виступили проти їхньої агресії

- сказав він.

Його коментарі різко контрастують із заявами Трампа, зазначає CNN.

Нагадаємо

За підсумками саміту в Лондоні Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгує своїми територіями та цінностями, й за столом перемовин щодо закінчення війни мають бути представники Європи, США, України та рф.

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.  

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