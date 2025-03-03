Україна не торгує своїми територіями - Зеленський

Україна не торгує своїми територіями та цінностями. За столом перемовин щодо закінчення війни мають бути представники Європи, США, України та рф.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту в Лондоні, передає УНН.

Перемовини США та росії - це їх двосторонній трек, я не знаю про, що говорять ці дві країни. Я можу тільки сказати, що ми сприймаємо справедливий склад перемовин щодо України, коли за цим столом перемовин будуть всі партнери. Це представники Європи, представники США, представники України. Зрозуміло, що такі перемовини не можуть бути без росії, тому буде і росія. Ось такі перемовини зрозуміло, що в майбутньому будуть щодо закінчення війни в Україні - розповів Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна не торгує своїми територіями.

Ми не торгуємо ні територіями, ні нашими цінностями, ні нашою свободою. Ми дуже дорого платимо вже за те, що росія прийшла до нас з війною - заявив Зеленський.

Доповнення

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.

Володимир Зеленський заявляв, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав.

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати Америки готові відновити нормальні відносини з Україною, але за умови, якщо Київ буде готовим до миру.