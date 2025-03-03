Украина не торгует своими территориями - Зеленский

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18486 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36254 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68711 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218874 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125825 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394121 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312923 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214215 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244458 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255278 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
64%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12951 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12045 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13891 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16820 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14288 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134861 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218882 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394127 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255824 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312928 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4722 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16849 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47355 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72716 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57767 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Украина не торгует своими территориями - Зеленский

Киев • УНН

 • 25177 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина не будет торговать территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Украины, США, Европы и РФ.

Украина не торгует своими территориями - Зеленский

Украина не торгует своими территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Европы, США, Украины и РФ.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам саммита в Лондоне, передает УНН.

Переговоры США и России - это их двусторонний трек, я не знаю о чем говорят эти две страны. Я могу только сказать, что мы воспринимаем справедливый состав переговоров по Украине, когда за этим столом переговоров будут все партнеры. Это представители Европы, представители США, представители Украины. Понятно, что такие переговоры не могут быть без России, поэтому будет и Россия. Вот такие переговоры понятно, что в будущем будут по окончанию войны в Украине

- рассказал Зеленский. 

Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями.

Мы не торгуем ни территориями, ни нашими ценностями, ни нашей свободой. Мы очень дорого платим уже за то, что россия пришла к нам с войной

- заявил Зеленский. 

Дополнение

Советник по нацбезопасности США Майк Волц заявлял, что Украине нужно пойти на «территориальные уступки» в обмен на гарантии безопасности.

Владимир Зеленский заявлял, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы восстановить нормальные отношения с Украиной, но при условии, если Киев будет готов к миру. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Лондон
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85