Украина не торгует своими территориями - Зеленский

Украина не торгует своими территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Европы, США, Украины и РФ.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам саммита в Лондоне, передает УНН.

Переговоры США и России - это их двусторонний трек, я не знаю о чем говорят эти две страны. Я могу только сказать, что мы воспринимаем справедливый состав переговоров по Украине, когда за этим столом переговоров будут все партнеры. Это представители Европы, представители США, представители Украины. Понятно, что такие переговоры не могут быть без России, поэтому будет и Россия. Вот такие переговоры понятно, что в будущем будут по окончанию войны в Украине