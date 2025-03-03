Украина не торгует своими территориями - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не будет торговать территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Украины, США, Европы и РФ.
Украина не торгует своими территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Европы, США, Украины и РФ.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам саммита в Лондоне, передает УНН.
Переговоры США и России - это их двусторонний трек, я не знаю о чем говорят эти две страны. Я могу только сказать, что мы воспринимаем справедливый состав переговоров по Украине, когда за этим столом переговоров будут все партнеры. Это представители Европы, представители США, представители Украины. Понятно, что такие переговоры не могут быть без России, поэтому будет и Россия. Вот такие переговоры понятно, что в будущем будут по окончанию войны в Украине
Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями.
Мы не торгуем ни территориями, ни нашими ценностями, ни нашей свободой. Мы очень дорого платим уже за то, что россия пришла к нам с войной
Дополнение
Советник по нацбезопасности США Майк Волц заявлял, что Украине нужно пойти на «территориальные уступки» в обмен на гарантии безопасности.
Владимир Зеленский заявлял, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы восстановить нормальные отношения с Украиной, но при условии, если Киев будет готов к миру.