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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США до сих пор не позволяют бить ракетами ATACMS вглубь территории рф - Белый дом

США до сих пор не позволяют бить ракетами ATACMS вглубь территории рф - Белый дом

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 17:06  •  14633 просмотра

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Соединенные Штаты не изменили своей политики и до сих пор запрещают Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения глубоких ударов по российской территории.

США не меняла условий по использованию Украиной ракет ATACMS - запрет на удары по территории вглубь рф до сих пор в силе. Об этом заявила журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс со ссылкой на советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, передает УНН.

Детали 

По словам Салливана, США все еще не позволяли Украине использовать ATACMS для глубоких ударов по России.

Наша политика не изменилась

- заявил он. 

Напомним

Заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что США ведут разговоры с Украиной относительно разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России. 

В Конгрессе США ожидают, что на саммите НАТО Украина получит разрешение бить по всей территории рф9 июля 2024, 17:34 • 54357 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
belii-domБелый дом
natoNATO
dzheik-sallivanДжейк Салливан
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
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