19:48
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
Эксклюзивы
США будут защищать Финляндию, если на нее нападет Россия - Трамп

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать Финляндию в случае нападения россии, поскольку она является членом НАТО. Он также предположил исключение Испании из Альянса из-за низких военных расходов.

США будут защищать Финляндию, если на нее нападет Россия - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать Финляндию, если на нее нападет россия. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме, передает УНН.

Защищал бы. Они являются частью НАТО. Но я не думаю, что Россия нападет на Финляндию 

- сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что Испанию, "откровенно говоря, возможно, надо выкинуть из НАТО" за низкий уровень военных расходов.

Вы должны позвонить им и выяснить, почему у них все хорошо, ведь благодаря многим нашим действиям у них все в порядке, у них нет оправдания, чтобы этого не делать, но это нормально, возможно, нам следует выгнать их из НАТО, честно говоря 

- заявил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина скоро сядут за стол переговоров.

Павел Башинский

Новости Мира
Александр Стабб
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Испания
Соединённые Штаты
Украина