США будут защищать Финляндию, если на нее нападет Россия - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать Финляндию в случае нападения россии, поскольку она является членом НАТО. Он также предположил исключение Испании из Альянса из-за низких военных расходов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать Финляндию, если на нее нападет россия. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме, передает УНН.
Защищал бы. Они являются частью НАТО. Но я не думаю, что Россия нападет на Финляндию
Также Трамп заявил, что Испанию, "откровенно говоря, возможно, надо выкинуть из НАТО" за низкий уровень военных расходов.
Вы должны позвонить им и выяснить, почему у них все хорошо, ведь благодаря многим нашим действиям у них все в порядке, у них нет оправдания, чтобы этого не делать, но это нормально, возможно, нам следует выгнать их из НАТО, честно говоря
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина скоро сядут за стол переговоров.