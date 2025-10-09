$41.400.09
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
17:32 • 10016 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 18576 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 25976 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 45121 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 45533 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26241 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22015 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 38779 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17418 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США будуть захищати Фінляндію, якщо на неї нападе росія - Трамп

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть Фінляндію в разі нападу росії, оскільки вона є членом НАТО. Він також припустив виключення Іспанії з Альянсу через низькі військові витрати.

США будуть захищати Фінляндію, якщо на неї нападе росія - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме Фінляндію, якщо на неї нападе росія. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Білому домі, передає УНН.

Захищав би. Вони є частиною НАТО. Але я не думаю, що росія нападе на Фінляндію 

- сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що Іспанію, "відверто кажучи, можливо, треба викинути з НАТО" за низький рівень військових витрат.

Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому у них все добре, адже завдяки багатьом нашим діям у них все гаразд, у них немає виправдання, щоб цього не робити, але це нормально, можливо, нам слід вигнати їх з НАТО, чесно кажучи 

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів.

Павло Башинський

