США будуть захищати Фінляндію, якщо на неї нападе росія - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть Фінляндію в разі нападу росії, оскільки вона є членом НАТО. Він також припустив виключення Іспанії з Альянсу через низькі військові витрати.
Президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме Фінляндію, якщо на неї нападе росія. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Білому домі, передає УНН.
Захищав би. Вони є частиною НАТО. Але я не думаю, що росія нападе на Фінляндію
Також Трамп заявив, що Іспанію, "відверто кажучи, можливо, треба викинути з НАТО" за низький рівень військових витрат.
Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому у них все добре, адже завдяки багатьом нашим діям у них все гаразд, у них немає виправдання, щоб цього не робити, але це нормально, можливо, нам слід вигнати їх з НАТО, чесно кажучи
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів.