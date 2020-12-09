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США: Байден официально номинировал генерала-афроамериканца на главу Пентагона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден 8 декабря назвал отставного армии США в отставке Ллойда Остина министром обороны. В случае одобрения Сенатом 67-летний Остин станет первым афроамериканцем, который возглавил Пентагон, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Байден отметил “самоотверженной службе” Ллойда и “образцовых качествах”, в том числе лидерстве, которые он проявил, в частности на службе в армии США за рубежом.

“Он имеет уникальную квалификацию, чтобы принимать вызовы и кризисы, с которыми мы сталкиваемся сейчас”, — сказал Байден.

У Байдена назвали Остина “надежным и испытанным кризисом лидером, который руководил некоторыми из наиболее сложных и эффективных операций в истории вооруженных сил”, указывая на кампанию против группировки “Исламское государство” и вывод почти 150 тысяч военнослужащих из Ирака.

Остин проработал кадровым офицером 41 год. Он служил первым темнокожим заместителем начальника штаба армии с 2012 года, а затем, до выхода на пенсию в 2016 году, возглавлял Центральное командование США.

Для номинации его на главу Пентагона понадобится одобрение Сената, где он может столкнуться с противодействием законодателей, которые верят в гражданское руководство Пентагона. Несколько сенаторов-демократов уже заявили, что будут выступать против его кандидатуры.

Прежде чем рассматривать кандидатуру Лллойда, Сенат должен будет отменить закон, согласно которому вооруженные силы США должны возглавляться гражданским лицом или, в случае, если речь идет о бывшем военного чиновника, — кем-то, кто не находится на службе не менее семи лет.

Последний раз закон был отменен, когда президент Дональд Трамп назначил генерала в отставке Джима Мэттиса министром обороны.

О решении Байдена номинировать Остина впервые стало известно в конце ноября от ряда западных СМИ, которые ссылались на неуказанные источники. Уже 7 декабря СМИ писали, что Байден определился с кандидатурой на пост министра обороны.

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