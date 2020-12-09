США: Байден офіційно номінував генерала-афроамериканця на главу Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Обраний президент США Джо Байден 8 грудня назвав відставного армії США у відставці Ллойда Остіна міністром оборони. У разі схвалення Сенатом 67-річний Остін стане першим афроамериканцем, який очолив Пентагон, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Байден наголосив на “самовідданій службі” Ллойда і “зразкових якостях”, в тому числі лідерстві, які він проявив, зокрема на службі в армії США за кордоном.
“Він має унікальну кваліфікацією, щоб приймати виклики і кризи, з якими ми стикаємося зараз”, — сказав Байден.
У Байдена назвали Остіна “надійним і випробуваним кризою лідером, який керував деякими з найбільш складних і ефективних операцій в історії збройних сил”, вказуючи на кампанію проти угруповання “Ісламська держава” і виведення майже 150 тисяч військовослужбовців з Іраку.
Остін пропрацював кадровим офіцером 41 рік. Він служив першим темношкірим заступником начальника штабу армії з 2012 року, а потім, до виходу на пенсію в 2016 році, очолював Центральне командування США.
Для номінації його на голову Пентагону знадобиться схвалення Сенату, де він може зіткнутися з протидією законодавців, які вірять в цивільне керівництво Пентагону. Кілька сенаторів-демократів уже заявили, що будуть виступати проти його кандидатури.
Перш ніж розглядати кандидатуру Лллойда, Сенат повинен буде скасувати закон, згідно з яким збройні сили США повинні очолюватися цивільною особою або, в разі, якщо йдеться про колишнього військового чиновника, — кимось, хто не перебуває на службі не менше ніж сім років.
Востаннє закон був скасований, коли президент Дональд Трамп призначив генерала у відставці Джима Меттіса міністром оборони.
Про рішення Байдена номінувати Остіна вперше стало відомо наприкінці листопада від низки західних ЗМІ, які посилались на невказані джерела. Вже 7 грудня ЗМІ писали, що Байден визначився з кандидатурою на пост міністра оборони.