Главою Пентагону вперше може стати афроамериканець

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кандидат в президенти США Джо Байден, якого американські ЗМІ називають переможцем на минулих 3 листопада виборах, розглядає в якості майбутнього міністра оборони кандидатуру темношкірого відставного генерала Ллойда Остіна. Про це повідомляє Axios з посиланням на двох знайомих з ситуацією джерел, передає УНН.

Видання зазначає, що 23 листопада під час представлення своєї команди Байден не назвав майбутнього главу Пентагону. На цей пост спочатку претендували троє: екс-міністр внутрішньої безпеки Джех Джонсон, сенатор від Іллінойсу і підполковник у відставці Теммі Дакуорт і колишня заступниця голови Пентагону за Барака Обами Мішель Флурной.

Флурной називалася фаворитом на пост глави Міноборони. Але джерела видання повідомили, що на користь Остіна виступили його досвід, зручність для Байдена і колір шкіри.

У разі затвердження своєї кандидатури Остін стане першим в історії США афроамериканцем на посаді глави Пентагону. Оскільки він пішов на пенсію у 2016 році, чотиризірковому генералу потрібен спеціальний дозвіл Конгресу США, щоб зайняти громадянську посаду міністра.

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Як пише Axios, ймовірний вибір на користь Остіна може бути обумовлений триваючим тиском на Байдена з боку темношкірого лобі з Демократичної партії, що вимагає призначення афроамериканця на один з ключових постів в адміністрації нового президента.

У вівторок Байден представив кандидатів на ключові пости своєї адміністрації. Держсекретарем стане давній соратник демократа 58-річний Ентоні Блінкен. Коли Байден обіймав пост віце-президента при Обамі, Блінкен був радником з нацбезпеки в його офісі.

Постпредом США при ООН може стати темношкіра Лінда Томас-Грінфілд, яка також працювала при Обамі. Вона займалася Африкою в Держдепартаменті. Своїм радником з національної безпеки новий президент хоче зробити 44-річного Джейка Саллівана. Раніше він був радником Байдена і ексдержсекретаря Хілларі Клінтон.

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74-річна Джаннет Йеллен, яка очолювала Федеральну резервну систему в 2014-2018 роках, названа кандидатом на посаду глави Мінфіну. Колишня глава сенатського комітету з з міжнародних справ Евріл Хейнс може стати новим керівником національної розвідки.

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