Главой Пентагона впервые может стать афроамериканец
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на минувшие 3 ноября выборы, рассматривает в качестве будущего министра обороны кандидатуру темнокожего отставного генерала Ллойда Остина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников, передает УНН.
Издание отмечает, что 23 ноября во время представления своей команды Байден не назвал будущего главу Пентагона. На этот пост сначала претендовали трое: экс-министр внутренней безопасности Джех Джонсон, сенатор от Иллинойса и подполковник в отставке Тэмми Дакуорт и бывшая заместитель главы Пентагона Барака Обамы Мишель Флурной.
Флурной называлась фаворитом на пост главы Минобороны. Но источники издания сообщили, что в пользу Остина выступили его опыт, удобство Байдена и цвет кожи.
В случае утверждения своей кандидатуры Остин станет первым в истории США афроамериканцем на посту главы Пентагона. Поскольку он ушел на пенсию в 2016 году, четырехзвездочному генералу требуется специальное разрешение Конгресса США, чтобы занять гражданскую должность министра.
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Как пишет Axios, вероятный выбор в пользу Остина может быть обусловлен продолжающимся давлением на Байдена со стороны темнокожего лобби с Демократической партии, требует назначения афроамериканца на один из ключевых постов в администрации нового президента.
Во вторник Байден представил кандидатов на ключевые посты администрации. Госсекретарем станет давний соратник демократа 58-летний Энтони Блинкен. Когда Байден занимал пост вице-президента при Обаме, Блинкен был советником по нацбезопасности в его офисе.
Постпредом США при ООН может стать темнокожая Линда Томас-Гринфилд, которая также работала при Обаме. Она занималась Африкой в Госдепартаменте. Своим советником по национальной безопасности новый президент хочет сделать 44-летнего Джейка Салливана. Ранее он был советником Байдена и ексдержсекретаря Хиллари Клинтон.
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74-летняя Джаннет Йеллен, которая возглавляла Федеральную резервную систему в 2014-2018 годах, названная кандидатом на пост главы Минфина. Бывшая глава сенатского комитета по по международным делам Эврил Хейнс может стать новым руководителем национальной разведки.