США: авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Американский авианосец “Карл Винсон”, который стремится к Корейскому полуострова, войдет в Японское море до конца апреля. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс передает УНН со ссылкой на AFP.
“Мы ожидаем, что он будет в Японском море в ближайшие дни”, — сказал М.Пенс.
Кроме того, он отметил, что авианосец прибудет на позицию до конца месяца.
Как сообщал УНН, Пентагон пообещал, что авианосец США дойдет до берегов КНДР . Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Напомним, что 19 апреля американский авианосец и сопровождающая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле поплыли в другую сторону .