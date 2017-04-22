США: авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море до конца апреля

“Мы ожидаем, что он будет в Японском море в ближайшие дни”, — сказал М.Пенс.

Кроме того, он отметил, что авианосец прибудет на позицию до конца месяца.

Как сообщал УНН, Пентагон пообещал, что авианосец США дойдет до берегов КНДР . Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Напомним, что 19 апреля американский авианосец и сопровождающая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле поплыли в другую сторону .