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США: авіаносець "Карл Вінсон" увійде в Японське море до кінця квітня

Київ • УНН

 • 10482 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Американський авіаносець “Карл Вінсон”, який має прямувати до Корейського півострова, увійде в Японське море до кінця квітня. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс передає УНН з посиланням на AFP.

“Ми очікуємо, що він буде в Японському морі в найближчі дні”, — сказав М.Пенс.

Окрім того, він зазначив, що авіаносець прибуде на позицію до кінця місяця.

Як повідомляв УНН, Пентагон пообіцяв, що авіаносець США дійде до берегів КНДР. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Нагадаємо, що 19 квітня американський авіаносець і супроводжуюча його ударна група, які, за заявою президента США Дональда Трампа, повинні були відправитися до берегів Північної Кореї, насправді попливли в інший бік.

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