США: авіаносець "Карл Вінсон" увійде в Японське море до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Американський авіаносець “Карл Вінсон”, який має прямувати до Корейського півострова, увійде в Японське море до кінця квітня. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс передає УНН з посиланням на AFP.
“Ми очікуємо, що він буде в Японському морі в найближчі дні”, — сказав М.Пенс.
Окрім того, він зазначив, що авіаносець прибуде на позицію до кінця місяця.
Як повідомляв УНН, Пентагон пообіцяв, що авіаносець США дійде до берегів КНДР. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
Нагадаємо, що 19 квітня американський авіаносець і супроводжуюча його ударна група, які, за заявою президента США Дональда Трампа, повинні були відправитися до берегів Північної Кореї, насправді попливли в інший бік.