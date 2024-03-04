США анонсировали работу над морским коридором для доставки помощи в Газу
Киев • УНН
США объявили о планах доставить помощь в Газу морским путем в дополнение к воздушным перевозкам, продолжая гуманитарные усилия в регионе.
Вашингтон намерен снова передать помощь в сектор Газы по воздуху, а также работает над ее поставками по морю. Об этом заявила в воскресенье вице-президент США Камала Харрис, передает УНН.
Детали
Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставки помощи
Харрис добавила, что Израиль "должен открыть новые контрольно-пропускные пункты", перестать вводить "ненужные ограничения" на поставки помощи и гарантировать, что "базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями" атак.
"Нам известно, что семьи вынуждены есть листья или корм для животных, что женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия. Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев. Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам за помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей <...>, и их встретили стрельбой и хаосом
2 марта американские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules осуществили первую доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. В воздухе было переправлено более 35 тыс. порций еды. Вода и медикаменты на борту отсутствовали. Всего было сброшено 66 грузов - по 22 с каждого самолета.
Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа3 марта 2024, 19:26 • 27077 просмотров
США анонсировали работу над морским коридором для доставки помощи в Газу
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