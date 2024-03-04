США анонсували роботу над морським коридором для доставки допомоги до Гази

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8846 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69872 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154793 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151666 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125517 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133873 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85694 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93363 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98968 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7222 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14696 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7786 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9920 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5900 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151666 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223579 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373127 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309208 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2544 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14707 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31713 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28507 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125518 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США анонсували роботу над морським коридором для доставки допомоги до Гази

Київ • УНН

 • 63647 перегляди

США оголосили про плани доставити допомогу в Газу морським шляхом на додаток до повітряних перевезень, продовжуючи гуманітарні зусилля в регіоні.

США анонсували роботу над морським коридором для доставки допомоги до Гази

Вашингтон має намір знову передати допомогу в сектор Гази повітрям, а також працює над її поставками морем. Про це заявила в неділю віцепрезидентка США Камала Харріс, передає УНН.

Деталі

Вчора ми скинули першу партію гуманітарної допомоги. США продовжать робити це. І ми продовжимо працювати над новим морським маршрутом для постачання допомоги

сказала вона, виступаючи у місті Сельма (штат Алабама).

Харріс додала, що Ізраїль "має відкрити нові контрольно-пропускні пункти", перестати вводити "непотрібні обмеження" на постачання допомоги та гарантувати, що "бази гуманітарних співробітників та конвої не будуть ставати цілями" атак.

"Нам відомо, що сім'ї змушені їсти листя або корм для тварин, що жінки народжують дітей в умовах мінімальної медичної допомоги або повної її відсутності. Діти помирають від недоїдання та зневоднення. Я вже неодноразово говорила, що загинуло надто багато ні в чому не винних палестинців. Всього кілька днів тому ми бачили, як голодні, зневірені люди наблизилися до вантажівок за допомогою для того, щоб взяти продукти для своїх сімей <...>, і їх зустріли стріляниною та хаосом

зазначила віцепрезидентка

2 березня американські військово-транспортні літаки C-130 Hercules здійснили першу доставку гуманітарної допомоги до сектору Газа. В повітрі було переправлено понад 35 тис. порцій їжі. Вода та медикаменти на борту були відсутні. Всього було скинуто 66 вантажів – по 22 з кожного літака. 

Ізраїль: палестинці біля конвою ООН в Газі загинули через тисняву, а не через удар ЦАХАЛу03.03.24, 21:26 • 33181 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Lockheed C-130 Hercules
Алабама
Вашингтон
Сполучені Штати
Сектор Газа
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59