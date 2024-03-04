США анонсували роботу над морським коридором для доставки допомоги до Гази
Київ • УНН
США оголосили про плани доставити допомогу в Газу морським шляхом на додаток до повітряних перевезень, продовжуючи гуманітарні зусилля в регіоні.
Вашингтон має намір знову передати допомогу в сектор Гази повітрям, а також працює над її поставками морем. Про це заявила в неділю віцепрезидентка США Камала Харріс, передає УНН.
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Вчора ми скинули першу партію гуманітарної допомоги. США продовжать робити це. І ми продовжимо працювати над новим морським маршрутом для постачання допомоги
Харріс додала, що Ізраїль "має відкрити нові контрольно-пропускні пункти", перестати вводити "непотрібні обмеження" на постачання допомоги та гарантувати, що "бази гуманітарних співробітників та конвої не будуть ставати цілями" атак.
"Нам відомо, що сім'ї змушені їсти листя або корм для тварин, що жінки народжують дітей в умовах мінімальної медичної допомоги або повної її відсутності. Діти помирають від недоїдання та зневоднення. Я вже неодноразово говорила, що загинуло надто багато ні в чому не винних палестинців. Всього кілька днів тому ми бачили, як голодні, зневірені люди наблизилися до вантажівок за допомогою для того, щоб взяти продукти для своїх сімей <...>, і їх зустріли стріляниною та хаосом
2 березня американські військово-транспортні літаки C-130 Hercules здійснили першу доставку гуманітарної допомоги до сектору Газа. В повітрі було переправлено понад 35 тис. порцій їжі. Вода та медикаменти на борту були відсутні. Всього було скинуто 66 вантажів – по 22 з кожного літака.
Ізраїль: палестинці біля конвою ООН в Газі загинули через тисняву, а не через удар ЦАХАЛу03.03.24, 21:26 • 33181 перегляд