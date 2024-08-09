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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 20:00  •  6989 просмотра

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Министр финансов Украины заявил, что средств на нужды военных достаточно. Из-за задержек с поставками оружия в начале года власти перенаправляли средства из других секторов на его закупку.

Средств на сектор безопасности и обороны сейчас хватает. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Мы-Украина", пишет УНН.

Детали

Он сообщил, что из-за задержек с поставками оружия в начале этого года власти вынуждены были перенаправлять часть средств из других секторов на закупку оружия.

Действительно, по причинам с задержкой поставок оружия мы вынуждены были снимать фактически часть средств с конца года и перепрофилировать их на различные направления закупки оружия. Мы это делали первый квартал, второй квартал и это создало нам необходимость дополнительно внести изменения в бюджет и предусмотреть дополнительные расходы для того, чтобы покрыть эти потребности до конца года, чтобы мы полностью обеспечили наши Вооруженные силы и другие военные формирования необходимыми ресурсами,

- сказал он.

В то же время Марченко добавил, что сейчас средств на нужды военных достаточно, однако необходимы определенные решения Верховной Рады, чтобы так продолжалось и в дальнейшем.

На сегодняшний момент мы не можем сказать, что мы обеспечиваем всем необходимым Вооруженные силы. Но обеспечиваем в тех условиях, которые есть, теми возможностями, которые есть. Я точно могу сказать, что все налоги и сборы, которые мы собираем, идут на сектор безопасности и обороны. Но этого не хватает. И поэтому мы заимствуем на рынке и направляем эти средства на сектор безопасности и обороны. Поэтому на сегодняшний день средств хватает. Я надеюсь, что в ближайшее время парламент примет необходимое решение и мы обеспечим финансирование до конца года,

- подчеркнул министр финансов.

Марченко надеется, что Украине хватит 3,9 млрд долл. от США до сентября2 августа 2024, 11:03 • 27531 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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