Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны сейчас хватает. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Мы-Украина", пишет УНН.

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Он сообщил, что из-за задержек с поставками оружия в начале этого года власти вынуждены были перенаправлять часть средств из других секторов на закупку оружия.

Действительно, по причинам с задержкой поставок оружия мы вынуждены были снимать фактически часть средств с конца года и перепрофилировать их на различные направления закупки оружия. Мы это делали первый квартал, второй квартал и это создало нам необходимость дополнительно внести изменения в бюджет и предусмотреть дополнительные расходы для того, чтобы покрыть эти потребности до конца года, чтобы мы полностью обеспечили наши Вооруженные силы и другие военные формирования необходимыми ресурсами, - сказал он.

В то же время Марченко добавил, что сейчас средств на нужды военных достаточно, однако необходимы определенные решения Верховной Рады, чтобы так продолжалось и в дальнейшем.

На сегодняшний момент мы не можем сказать, что мы обеспечиваем всем необходимым Вооруженные силы. Но обеспечиваем в тех условиях, которые есть, теми возможностями, которые есть. Я точно могу сказать, что все налоги и сборы, которые мы собираем, идут на сектор безопасности и обороны. Но этого не хватает. И поэтому мы заимствуем на рынке и направляем эти средства на сектор безопасности и обороны. Поэтому на сегодняшний день средств хватает. Я надеюсь, что в ближайшее время парламент примет необходимое решение и мы обеспечим финансирование до конца года, - подчеркнул министр финансов.

Марченко надеется, что Украине хватит 3,9 млрд долл. от США до сентября