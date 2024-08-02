Транша от США в размере 3,9 млрд долл. должно хватить, как минимум до конца этого месяца - до начала сентября. Также он напомнил, что ожидается поступление 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил министр экономики Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос на сколько хватит первого транша в размере 3,9 млрд долл. по времени, Марченко ответил: «Я надеюсь, что нам хватит этих средств, как минимум до конца этого месяца - до начала сентября. Тем более, что мы сейчас ожидаем в связи с достаточно ускоренным выполнением программы плана действий Украина - ЕС Ukraine Facility, что к нам поступит еще 4,2 млрд евро от ЕС. То есть этих средств будет достаточно, чтобы не переживать о проблемах ликвидности в августе-сентябре».

Посли ЄС погодили виділення Україні 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Марченко также отметил, что Украина получит вторую часть транша от США в размере 3,9 млрд долл. в конце октября, если будут выполнены все условия предоставления такой помощи.

Дополнение

Марченко 1 августа сообщал, что в ближайшее время Украина получит 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов.

Средства, по данным Минфина, будут направлены на: