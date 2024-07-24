Послы ЕС согласовали выделение Украине 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Теперь решение должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре. Об этом говорится в заявлении венгерского председательства Совета Евросоюза, передает УНН.

Сегодня послы утвердили первый платеж по плану "Украина" в рамках Положения о Фонде Ukraine Facility, что открывает путь для перевода почти 4,2 млрд. евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом последует утверждение Советом ЕС по письменной процедуре.

Дополнение

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение следующих четырех лет.

16 июля в Минэкономики сообщали, что Украина сделала все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, которые предусмотрены Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Евросоюза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд в Еврокомиссию.