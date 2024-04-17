Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое

Ночью, 17 мая, на военном аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму действительно произошел пожар, свидетельствуют данные НАСА, полученные со спутников. Об этом сообщает "Крым.Реалии", пишет УНН.

Спутники зафиксировали огонь примерно в 3:40. По данным агентства, огонь распространился как на территории аэродрома (на стоянке самолетов и неподалеку от взлетно-посадочной полосы), так и рядом с ним, - говорится в сообщении.

Дополнение

По сообщениям местных СМИ, военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами.

Движение автомобилей временно перекрыто на участке трассы "Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия" от города Джанкоя до села Победного.

Партизаны зафиксировали в Крыму переброску батарей "Град" - "АТЕШ"