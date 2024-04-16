Партизаны зафиксировали в Крыму переброску батарей "Град" - "АТЕШ"

Украинские партизаны зафиксировали переброску батареи реактивных систем залпового огня "Град" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Наши агенты зафиксировали железнодорожный поезд, который перевозил груз военного назначения в южном направлении. Зафиксирована транспортировка батареи РСЗО "Град", контейнеров с боекомплектом и горюче-смазочными материалами, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что вероятно, технику везут на ремонтную базу восстановления боеготовности.

россияне продолжают снимать с хранения старую военную технику. К счастью, она эффективно уничтожается на линии фронта и в глубоком тылу. Оборонно-промышленный комплекс противника не успевает производить новую технику для нужд армии, - подытожили партизаны.



Напомним

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".