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СПУ: председатель Полтавского горсовета Шамота арендует машину для тещи за 1,20 грн

СПУ: председатель Полтавского горсовета Шамота арендует машину для тещи за 1,20 грн

Киев  •  УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Арендная плата за автомобиль, который использует самоназначенный глава Полтавского горсовета Александр Шамота согласно договору между КП и горсоветом, составляет 1,20 грн в год, сообщил глава полтавской облорганизации СПУ Сергей Чередниченко. Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте, передает УНН.

“Согласно договору между КП „МШЕД“ (Комунальное предприятие „Міська Шляхова Експлуатаційна Дільниця“) и Полтавским горсоветом, арендная плата за автомобиль, который А.Шамота — вр.и.о. городского главы, использует в личных целях составляет 1,20 грн в год. Более того, машина используется для перевозки тещи городского главы. Получается, аренда авто бизнес-класс для чиновников — 1 грн, машина — для тещи...”, — сказал С.Чередниченко в прямом эфире на Facebook.

Он уточнил, что КП “МШЕД” сейчас в стадии ликвидации, техника должна стоять на стоянке для сохранения, при этом автомобиль продолжают эксплуатировать.

В связи со сложившейся ситуацией, было составлено обращение в полицию. В настоящее время идут следственные действия.
Кроме того, он напомнил, что ранее члены СПУ уличили самоназначенное руководство в подделке гербовой печати. Также было зарегистрировано заявление в полицию, однако по прошествии недели никаких действий не предприняли.

“Сегодня власть в Полтаве — шарлатаны и проходимцы, и их преступные действия покрывают структуры, которые казалось бы призваны следить за соблюдением справедливости и порядка в государстве. Мы целую неделю ждали законные действия правоохранителей на мое заявление по фальсификации гербовой печати Полтавского городского совета! За неделю мое заявление даже не внесли в ЕГРР. Прокуратура области (города) блокирует внесение заявления, а СБУ вообще молчит! Эти структуры покрывают преступления против территориальной общины Полтавы”, — подчеркнул С.Чередниченко.

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