СПУ: голова Полтавської міськради Шамота орендує машину для тещі за 1,20 грн

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Орендна плата за автомобіль, який використовує самопризначений голова Полтавської міськради Олександр Шамота згідно з договором між КП і міськрадою, становить 1,20 грн на рік, повідомив голова полтавської облорганізації СПУ Сергій Чередниченко, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті, передає УНН.