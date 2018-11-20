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СПУ: голова Полтавської міськради Шамота орендує машину для тещі за 1,20 грн

СПУ: голова Полтавської міськради Шамота орендує машину для тещі за 1,20 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Орендна плата за автомобіль, який використовує самопризначений голова Полтавської міськради Олександр Шамота згідно з договором між КП і міськрадою, становить 1,20 грн на рік, повідомив голова полтавської облорганізації СПУ Сергій Чередниченко, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті, передає УНН.

“Згідно з угодою між КП „МШЕД“ (Комунальне підприємство „Міська шляхова експлуатаційна дільниця“) і Полтавською міськрадою, орендна плата за автомобіль, який А.Шамота — т.в.о. міського голови, використовує в особистих цілях, становить 1,20 грн на рік. Більш того, машина використовується для перевезення тещі міського голови. Виходить, оренда авто бізнес-класу для чиновників — 1 грн, машина — для тещі ...”, - сказав він в прямому ефірі на Facebook.

С.Чередниченко уточнив, що КП “МШЕД” зараз в стадії ліквідації, техніка повинна стояти на стоянці для збереження, при цьому автомобіль продовжують експлуатувати.

У зв’язку із цим було складено звернення в поліцію. Наразі тривають слідчі дії.

“Слідчі з’ясовують обставини. Беруть коментарі у членів СПУ з приводу заяви, а також у водія автомобіля”, — розповів С.Чередниченко.

Крім того, він нагадав, що раніше члени СПУ викрили самопризначене керівництво в підробці гербової печатки. Також було зареєстровано заяву в поліцію, проте через тиждень ніяких дій не вжили.

“Сьогодні влада в Полтаві — шарлатани і пройдисвіти, і їх злочинні дії покривають структури, які здавалося б покликані стежити за дотриманням справедливості і порядку в державі. Ми цілий тиждень чекали законні дії правоохоронців на мою заяву щодо фальсифікації гербової печатки Полтавської міської ради! За тиждень її навіть не внесли в ЕДРР. Прокуратура області (міста) блокує внесення заяви, а СБУ взагалі мовчить! Ці структури покривають злочини проти територіальної громади Полтави”, — підкреслив він.

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