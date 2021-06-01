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Упрощение оформления паспортов жителям оккупированных территорий: законопроект прошел первое чтение

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник, 1 июня, приняла за основу проект закона № 4564 о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Решение поддержало 315 нардепов, передает корреспондент УНН.

Упрощение оформления паспортов жителям оккупированных территорий: законопроект прошел первое чтение

Так, обсуждение законопроекта в парламенте не проводилось.

Целью законопроекта является упрощение оформления украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Почему законопроект необходим

Как отмечал ранее один из инициаторов законопроекта, нардеп Максим Ткаченко, с 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти - сельские, поселковые или городские советы. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.

То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать. Особенно остро стоит проблема для молодежи, впервые получающей украинский паспорт, потому что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.

Без отметки в паспорте возникает куча сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.

Что предлагается законопроектом

Документом, в частности, определяется, что внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированных территориях в документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяюще личность или ее специальный статус при их оформлении, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию места жительства, или сведений, внесенных в документы лица, подлежащих обмену.

Законодательно закрепляется норма о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно - там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе.

Одновременно отменяется справка о подтверждении жилища переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

К слову

Как сообщал УНН, на прошлой неделе из оккупированной Горловки через минные поля на позиции Вооруженных сил Украины поздно вечером пришла 16-летняя девушка. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины.

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