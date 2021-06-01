Спрощення оформлення паспортів жителям окупованих територій: законопроект пройшов перше читання

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 29576 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 106780 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 149699 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 133618 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 140189 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98414 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83029 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 186260 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88625 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 280606 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 58188 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 66768 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 21858 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 30624 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 47147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 152222 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 186244 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 280590 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 447938 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 434004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6536 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33222 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38667 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39089 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40039 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Спрощення оформлення паспортів жителям окупованих територій: законопроект пройшов перше читання

Київ • УНН

 • 22263 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок, 1 червня, ухвалила за основу проект закону № 4564 щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Рішення підтримало 315 нардепів, передає кореспондент УНН.

Спрощення оформлення паспортів жителям окупованих територій: законопроект пройшов перше читання

Так, обговорення законопроекту в парламенті не проводилось.

Метою законопроекту є спрощення оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Чому законопроект необхідний

Як зазначав раніше один із ініціаторів законопроекту, нардеп Максим Ткаченко, із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити. Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

Без позначки у паспорті виникає купа складнощів у повсякденному житті: практично неможливо безплатно звернутися до лікаря, виникають проблеми з оформленням кредитів, банківських карт. Важко отримати довідки від державних установ, а до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишу.

Що пропонується законопроектом

Документом, зокрема, визначається, що внесення відомостей про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях до документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус під час їх оформлення, здійснюється на підставі документів, які підтверджують реєстрацію місця проживання, або відомостей, внесених до документів особи, які підлягають обміну.

Законодавчо закріпляється норма про те, що жителі непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт. І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі.

Водночас скасовується довідка про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

До слова

Як повідомляв УНН, минулого тижня з окупованої Горлівки через мінні поля на позиції Збройних сил України пізно ввечері прийшла 16-річна дівчина. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45