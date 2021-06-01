Спрощення оформлення паспортів жителям окупованих територій: законопроект пройшов перше читання

Так, обговорення законопроекту в парламенті не проводилось.

Метою законопроекту є спрощення оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Чому законопроект необхідний

Як зазначав раніше один із ініціаторів законопроекту, нардеп Максим Ткаченко, із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити. Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

Без позначки у паспорті виникає купа складнощів у повсякденному житті: практично неможливо безплатно звернутися до лікаря, виникають проблеми з оформленням кредитів, банківських карт. Важко отримати довідки від державних установ, а до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишу.

Що пропонується законопроектом

Документом, зокрема, визначається, що внесення відомостей про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях до документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус під час їх оформлення, здійснюється на підставі документів, які підтверджують реєстрацію місця проживання, або відомостей, внесених до документів особи, які підлягають обміну.

Законодавчо закріпляється норма про те, що жителі непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт. І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі.

Водночас скасовується довідка про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

До слова

Як повідомляв УНН, минулого тижня з окупованої Горлівки через мінні поля на позиції Збройних сил України пізно ввечері прийшла 16-річна дівчина. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України.