Дівчина з окупованої Горлівки втекла з ОРДЛО, успішно перейшовши мінні поля

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 33914 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 117802 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 157879 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 141537 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 147675 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 102261 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 85707 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 192826 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89025 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 286243 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 74525 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 16150 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 29155 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 37979 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 54532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 159250 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 192826 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 286243 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 452664 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 438043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10188 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35028 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40375 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40737 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41601 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Дівчина з окупованої Горлівки втекла з ОРДЛО, успішно перейшовши мінні поля

Київ • УНН

 • 23462 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. З окупованої Горлівки через мінні поля на позиції Збройних сил України напередодні пізно ввечері прийшла 16-річна дівчина. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Про це повідомили у департаменті комунікації МВС України, передає УНН.

Дівчина з окупованої Горлівки втекла з ОРДЛО, успішно перейшовши мінні поля

Цитата:

"Вчора близько 23:00 на позиції ЗСУ зі сторони так званої “ДНР” біля смт Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка, та має паспорт так званої “Донецької народної республіки” - йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке. "Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні", - додали у МВС.

Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Доповнення

За даними Мінсоцполітики, станом на 24 травня 2021 року на обліку в Україні 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40