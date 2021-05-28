Дівчина з окупованої Горлівки втекла з ОРДЛО, успішно перейшовши мінні поля

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"Вчора близько 23:00 на позиції ЗСУ зі сторони так званої “ДНР” біля смт Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка, та має паспорт так званої “Донецької народної республіки” - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке. "Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні", - додали у МВС.

Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Доповнення

За даними Мінсоцполітики, станом на 24 травня 2021 року на обліку в Україні 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.