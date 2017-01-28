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Попытку ограбления банка в Луцке полиция квалифицировала как разбой

Попытку ограбления банка в Луцке полиция квалифицировала как разбой

Киев • УНН

 • 11452 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 28 января. УНН. По факту попытки ограбления отделения банка в Луцке, где были ранены злоумышленники, полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК - разбой. Об этом УНН корреспонденту сообщил руководитель пресс-службы управления НП в Волынской области Виктор Гомоль.

По его словам, один из задержанных нападавших ранее привлекался к ответственности за кражи.

"Во время задержания нападавшие угрожали взорвать гранату, но она оказалась учебной", - отметил В.Гомоль.

С ранениями конечностей злоумышленники сейчас находятся в больнице, никто из сотрудников полиции охраны не пострадал.

Как сообщал УНН, сегодня в 5:00 двое молодых людей пытались ограбить отделение банка. Для задержания правоохранители применили табельное оружие.

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