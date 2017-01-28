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Спробу пограбування банку у Луцьку поліція кваліфікувала як розбій

Спробу пограбування банку у Луцьку поліція кваліфікувала як розбій

Київ • УНН

 • 11452 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. За фактом спроби пограбування відділення банку у Луцьку, де було поранено зловмисників, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 187 ККУ - розбій. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби управління НП у Волинській області Віктор Гомоль.

За його словами, один із затриманих нападників раніше притягувався до відповідальності за крадіжки.

"Під час затримання нападники погрожували підірвати гранату, але вона виявилася учбовою", - зазначив В.Гомоль.

Поранені в кінцівки нападники нині в лікарні, ніхто з працівників поліції охорони не постраждав.

Як повідомляв УНН, сьогодні о 5-й ранку двоє молодиків намагалися обікрасти відділення банку. Для затримання правоохоронці застосували табельну зброю.

Українські Національні Новини

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