Спробу пограбування банку у Луцьку поліція кваліфікувала як розбій
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. За фактом спроби пограбування відділення банку у Луцьку, де було поранено зловмисників, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 187 ККУ - розбій. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби управління НП у Волинській області Віктор Гомоль.
За його словами, один із затриманих нападників раніше притягувався до відповідальності за крадіжки.
"Під час затримання нападники погрожували підірвати гранату, але вона виявилася учбовою", - зазначив В.Гомоль.
Поранені в кінцівки нападники нині в лікарні, ніхто з працівників поліції охорони не постраждав.
Як повідомляв УНН, сьогодні о 5-й ранку двоє молодиків намагалися обікрасти відділення банку. Для затримання правоохоронці застосували табельну зброю.