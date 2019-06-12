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Попытки олигопольних заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестко караться - эксперт

Киев • УНН

 • 8383 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Любые попытки олигопольних заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестоко караться контролирующими органами. Об этом написал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в материале для Хвыли “Страх и ненависть на рынке электроэнергии”.

Попытки олигопольних заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестко караться - эксперт

“При условии ответственной работы контролирующих органов, любые попытки олигопольних заговоров и другие проявления неконкурентного поведения участников на рынке генерации электроэнергии будут пресекаться на корню и жестко караться”, — отметил Прокип.

Он также отметил, что в условиях рынка генерирующие компании обязаны отчитываться перед регуляторными органами по системе европейской практики REMIT (относительно целостности и прозрачности оптового энергетического рынка — ред.), которая направлена на предотвращение обмена инсайдерской информацией между участниками рынка и вхождения ими в антирыночные заговоры. При этом, штрафы за неконкурентное поведение игроков будут достигать до 10% годового оборота компании.

По мнению Прокипа, одной из главных задач новой власти — обеспечить прозрачность и непредубежденность работы Антимономольного комитета и НКРЭКУ, которые будут осуществлять надзор за рынком и отслеживать возможные заговоры участников.

“Способность обеспечить прозрачность и непредубежденность работы Антимонопольного комитета и НКРЭКУ должна стать "делом чести“ для работы новой власти. А особенно, ввиду того, сколько сетований и обвинений звучало относительно работы этих институций от уже теперь представителей команды нынешнего президента, у которого все шансы создать крепкую коалицию и лояльное правительство”, — отметил эксперт.

Напомним, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины “О рынке электрической энергии”. Запуск рынка — обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя.

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