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Спроби олігопольних змов у новому ринку електроенергії будуть жорстко каратись - експерт

Київ • УНН

 • 8383 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Будь-які спроби олігопольних змов у новому ринку електроенергії будуть жорстоко каратись контролюючими органами. Про це написав експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в матеріалі для Хвилі "Страх і ненависть на ринку електроенергії".

Спроби олігопольних змов у новому ринку електроенергії будуть жорстко каратись - експерт

“За умови відповідальної роботи контролюючих органів, будь-які спроби олігопольних змов та інші прояви неконкурентної поведінки учасників на ринку генерації електроенергії будуть присікатися на корені та жорстко каратись”, — зазначив Прокіп.

Він також наголосив, що в умовах ринку генеруючі компанії зобов’язані звітуватись перед регуляторними органами за системою європейської практики REMIT (стосовно цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку — ред.), що спрямована на запобігання обміну інсайдерською інформацією між учасниками ринку та входження ними у антиринкові змови. При цьому, штрафи за неконкурентну поведінку гравців сягатимуть до 10% річного обороту компанії.

На думку Прокіпа, одне з головних завдань нової влади — забезпечити прозорість і неупередженість роботи Антимономольного комітету та НКРЕКП, які здійснюватимуть нагляд за ринком та відслідковуватимуть можливі змови учасників.

“Здатність забезпечити прозорість та неупередженість роботи Антимонопольного комітету та НКРЕКП має стати "справою честі“ для роботи нової влади. А особливо, зважаючи на те, скільки нарікань та звинувачень звучало стосовно роботи цих інституцій від вже тепер представників команди нинішнього президента, у якого всі шанси створити міцну коаліцію та лояльний уряд”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”. Запуск ринку — зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно.

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