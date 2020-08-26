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Попытка подрыва резервуаров с аммиаком: дело против участника НВФ направили в суд

Киев • УНН

 • 11341 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Прокуроры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, которому инкриминируется подготовка к совершению диверсии с подрывом резервуаров с аммиаком. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Попытка подрыва резервуаров с аммиаком: дело против участника НВФ направили в суд

"Прокуроры управления надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который планировал совершить диверсию на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение АЗОТ", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу по совершению диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

Мужчина планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области, пишут в пресс-службе.

"На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", - добавили в ОГП.

В ходе спецоперации 7 июля 2020 года правоохранители предупредили совершение преступления, диверсанта задержали.

По данным ОГП, обвиняемому инкриминируется подготовка к совершению диверсии; незаконченное покушение на государственную измену, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования, приобретение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщал УНН, ранее пограничники разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Сейчас ему объявлено о подозрении, начато уголовное производство.

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