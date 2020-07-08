Спроба підриву цистерн з аміаком на Луганщині: агенту ФСБ готують підозру

КИЇВ. 8 липня. УНН. У зоні ООС затриманому громадянину України, який підозрюється у тому, що співпрацював з ФСБ РФ та готував диверсійний акт на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області, готують підозру у диверсії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.