Спроба підриву цистерн з аміаком на Луганщині: агенту ФСБ готують підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У зоні ООС затриманому громадянину України, який підозрюється у тому, що співпрацював з ФСБ РФ та готував диверсійний акт на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області, готують підозру у диверсії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“У районі проведення ООС контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А“ затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій нашої держави для виконання завдання з вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що громадянина України затримано “на гарячому” під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ −22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону.
Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”.
За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є жителем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.
За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей.
“Диверсанта затримано у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Він вже знаходився у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 КК України”, — додається у повідомленні.
Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Як повідомлялося, на Луганщині російський диверсант намагався підірвати резервуари з 3,5 тис. тонн аміаку.
Нагадаємо, у Києві затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації та створення так званого “Розвідувального управління ДНР”.