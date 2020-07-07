У Києві затримали учасника створення “Розвідувального управління ДНР”: готував низку терактів та диверсій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Києві затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації та створення так званого “Розвідувального управління ДНР”, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
"... на території Києва затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, громадянин брав активну участь у створенні “Розвідувального управління ДНР” окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області та виконував завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити низку терористичних актів та диверсій на підконтрольній уряду України території, повідомили в Офісі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зазначено у повідомленні.
Крім того, за даними Офісу, встановлено, що керівники та представники так званого “Розвідувального управління ДНР” безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака “Боїнг 777” Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Нагадаємо, в Україні викрили незаконну маршрутизацію трафіку псевдооператорів мобільного зв’язку "Л/ДНР".