В Киеве задержали участника создания "Разведывательного управления ДНР": готовил ряд терактов и диверсий

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Киеве задержан гражданин Украины по факту руководства и участия в террористической организации и создания так называемого "Разведывательного управления ДНР", передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

“... на территории Киева задержан гражданин Украины по факту руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин принимал активное участие в создании “Разведывательного управления ДНР” оккупационной администрации РФ в Донецкой области и выполнял задания спецслужб страны-оккупанта. В частности, руководил агентурной сетью, что по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории, сообщили в Офисе.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Офиса, установлено, что руководители и представители так называемого “Разведывательного управления ДНР” имеют непосредственное отношение к сбиванию пассажирского самолета “Боинг 777” Малайзийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, в Украине разоблачили незаконную маршрутизацию трафика псевдооператоров мобильной связи “Л/ДНР”.

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