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В Україні викрили незаконну маршрутизацію трафіку псевдооператорів мобільного зв’язку "Л/ДНР"

В Україні викрили незаконну маршрутизацію трафіку псевдооператорів мобільного зв’язку "Л/ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Служба безпеки України викрила незаконну діяльність організованої групи осіб, які сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку "Фенікс" і "Лугаком" з так званих "Л/ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з території "Л/ДНР" та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів", - сказано у повідомленні.

За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашій державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прокуратурою спрямовано до Селидівського міського суду Донецької області обвинувальний акт щодо голови так званого "Фонду держмайна "ДНР".

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