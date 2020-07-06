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В Украине разоблачили незаконную маршрутизацию трафика псевдооператоров мобильной связи "Л/ДНР"

В Украине разоблачили незаконную маршрутизацию трафика псевдооператоров мобильной связи "Л/ДНР"

Киев  •  УНН

 • 10468 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила незаконную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи "Феникс" и "Лугаком" так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператор "Феникс" и "Лугаком" с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей стране как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, прокуратурой направлено в Селидовский городской суд Донецкой области обвинительный акт в отношении главы так называемого "Фонда госимущества "ДНР".

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