На Донеччині заочно судитимуть голову так званого "Фонду держмайна "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прокуратурою завершено спеціальне досудове розслідування спрямовано до Селидівського міського суду Донецької області обвинувальний акт щодо голови так званого “Фонду держмайна “ДНР”. Про це інформує прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України”, — повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що мешканець Донецька з квітня 2015 року по теперішній час обіймає посаду голови так званого “Фонду державного майна ДНР”, на баланс якого незаконними збройними формуваннями РФ переведені приміщення та матеріально-технічні ресурси Фонду державного майна України в Донецькій області.
Обвинувачений, здійснюючи свою діяльність, організував роботу фонду, зокрема “підписував документи, які є нікчемними відповідно до чинного законодавства України, взаємодіяв зі ЗМІ, з метою пропаганди злочинних ідей „ДНР“ та формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність російсько-окупаційної влади”, — зазначають в пресслужбі.
“Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Селидівського міського суду Донецької області”, — повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше на Луганщині повідомили про підозру командиру “батальйону “Атаман”, підконтрольного РФ.