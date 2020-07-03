В Донецкой области заочно судить голову так называемого "Фонда госимущества "ДНР"

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Киев  •  УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Прокуратурой завершено специальное досудебное расследование направлено в Селидовского городского суда Донецкой области обвинительный акт в отношении председателя так называемого “Фонда госимущества “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“За процессуального руководства прокуратуры Донецкой области следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что житель Донецка с апреля 2015 года по настоящее время занимает должность председателя так называемого “Фонда государственного имущества ДНР”, на баланс которого незаконными вооруженными формированиями РФ переведены помещения и материально-технические ресурсы Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области.

Обвиняемый, осуществляя свою деятельность, организовал работу фонда, в частности “подписывал документы, которые являются ничтожными в соответствии с действующим законодательством Украины, взаимодействовал со СМИ, с целью пропаганды преступных идей „ДНР“ и формирование мнения среди населения и мирового сообщества как о законности собственных действий, так и о легитимности российско-оккупационной власти”, — отмечают в пресс-службе.

“Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Селидовского городского суда Донецкой области”, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Луганской области сообщили о подозрении командиру “батальона “Атаман”, подконтрольного РФ.

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