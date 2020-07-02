На Луганщині повідомили про підозру командиру “батальйону “Атаман”, підконтрольного РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Командиру роти так званого “батальйону тероборони “Атаман”, що контролюється окупаційною адміністрацією РФ, повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Луганської області.
“За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області учаснику контрольованого РФ незаконного збройного формування повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, у травні 2014 року мешканець Луганської області вступив до лав підконтрольного окупаційній адміністрації РФ збройного формування, у складі якого брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України.
На теперішній час підозрюваний очолює одну з рот так званого “батальйону територіальної оборони „Атаман“ 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР” та координує диверсійно-розвідувальну діяльність розвідувальних груп НЗФ РФ у “сірій зоні” вздовж лінії розмежування на ділянці розведення військ в районі смт Станиця Луганська. Також він відповідає за організацію несення служби в підрозділі та чергування на контрольному пункті в’їзду-виїзду зі сторони окупованої території Луганської області.
“Своїми протиправними діями, направленими на зміну меж території державного кордону України, вказана особа сприяє діяльності окупаційної адміністрації РФ. На даний час підозрюваного оголошено у розшук”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі на Донеччині співробітники поліції та прикордонники викрили колишнього бойовика “ДНР”.