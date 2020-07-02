На Луганщине сообщили о подозрении командиру "батальона "Атаман", подконтрольного РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Командиру роты так называемого “батальона теробороны “Атаман”, контролируемого оккупационной администрацией РФ, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.
“При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области участнику контролируемого РФ незаконного вооруженного формирования сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и содействии деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, в мае 2014 года житель Луганской области вступил в ряды подконтрольного оккупационной администрации РФ вооруженного формирования, в составе которого участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.
В настоящее время подозреваемый возглавляет одну из рот так называемого “батальона территориальной обороны „Атаман“ 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР” и координирует диверсионно-разведывательную деятельность разведывательных групп НЗФ РФ в “серой зоне” вдоль линии разграничения на участке разведения войск в районе пгт Станица Луганская. Также он отвечает за организацию несения службы в подразделении и дежурство на контрольном пункте въезда-выезда из стороны оккупированной территории Луганской области.
“Своими противоправными действиями, направленными на изменение границ территории государственной границы Украины, указанное лицо способствует деятельности оккупационной администрации РФ. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Мариуполе Донецкой области сотрудники полиции и пограничники разоблачили бывшего боевика “ДНР”.