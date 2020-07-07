На Луганщині російський диверсант намагався підірвати резервуари з 3,5 тис. тонн аміаку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Луганщині диверсант-розвідник окупаційної адміністрації Російської Федерації намагався підірвати два резервуара з 3,5 тис. тонн аміаку на території ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області слідчими Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, за матеріалами співробітників СБУ, залучених до операції Об’єднаних сил, у ході спецоперації 7 липня 2020 року попереджено вчинення диверсії та затримано диверсанта-розвідника окупаційної адміністрації Російської Федерації (ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що громадянин України проходив військову службу у лавах так званої “народної міліції ЛНР” та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ, від яких отримав завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області.
Повідомляється, що при виконанні поставленого спецслужбою завдання вказана особа перетнула лінію розмежування та прибула до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяла заздалегідь підготовлені засоби ураження — дві одиниці РПГ-22.
“Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території ПрАТ „Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ“, що віднесено до хімічно небезпечних об’єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. На момент вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3,5 тис. тонн аміаку”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що за задумом зловмисника та його кураторів з ФСБ РФ, метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області.
“Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося вчасно затримати диверсанта, знешкодити вибухові пристрої, запобігти можливому потраплянню аміаку до атмосфери та масовому отруєнню населення”, — інформує прокуратура.
Також наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, у ДБР відкрили справу за фактом можливої диверсії через вилучення обладнання ППО.