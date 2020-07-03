Вилучення обладнання ППО: у ДБР відкрили справу за фактом можливої диверсії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Головне слідче управління Державного бюро розслідувань через вилучення військової техніки із трьох ракетних бригад Повітряних сил Збройних сил України розпочало кримінальне провадження за фактом можливої диверсії, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДБР.
"Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань окрім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, керівництво теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому та слідчі, які причетні до вилучення військової техніки із трьох ракетних бригад Повітряних сил Збройних сил України, відсторонено від займаних посад.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький у четвер провели обшуки у трьох ракетних бригадах Повітряних сил ЗС України.
Під час слідчих дій ДБР на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України вилучили 7 приладів НВЧ.