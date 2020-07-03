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Вилучення обладнання ППО: Зеленський занепокоєний втручанням ДБР у діяльність Повітряних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як відзначили в Офісі, Володимир Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

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“Керівникам СБУ та ДБР — негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль”, — заявив Президент.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький у четвер провели обшуки у трьох ракетних бригадах Повітряних сил ЗС України.

Під час слідчих дій ДБР на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України вилучили 7 приладів НВЧ.

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